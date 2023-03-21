Молдова впервые в истории поставила электроэнергию Украине
Молдова осуществила тестовые поставки электроэнергии в Украину, которая раньше была закуплена в Европейском союзе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу госкомпании Молдовы "Энергоком".
"Электроэнергия прошла транзитом через молдавскую энергосистему и была продана украинским поставщикам", - говорится в заявлении.
По данным "Энергокома", профиль компании, а также ее недавняя регистрация на единственной в Европе платформе резервирования электроэнергии JAO позволяют компании проводить такие соглашения. JAO – единственная платформа в Евросоюзе, распределяющая трансграничные мощности по передаче электроэнергии на всех внутренних границах европейского сообщества. Украина получила от Молдовы 1 МВт.ч электроэнергии.
"Это открывает путь к новому сотрудничеству, и поэтому у нас будет возможность заключать контракты с партнерами из других европейских стран", - заявил исполняющий обязанности директора компании Виктор Бинзарь.
Напомним, что в Молдове снова разрешили экспортировать электроэнергию в другие страны. Там отменили соответствующий запрет.
Также мы писали, что, по мнению экспертов, импорт электроэнергии не улучшит ситуацию со светом в Украине до конца отопительного сезона.
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