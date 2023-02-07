У Молдові пояснили, кого торкнеться новий закон про сепаратизм
Законопроєкт, який парламент Молдови ухвалив у другому читанні, містить декілька нових статей Кримінального кодексу, зокрема статтю "Сепаратизм". Як застосовуватиметься цей закон і чи погрожує він мешканцям Придністров'я.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.md.
Як зазначається у виданні, проголосований парламентом Молдови законопроєкт запроваджує поняття "антиконституційний суб'єкт" та "незаконна інформаційна структура".
Поправки, як стверджують їхні автори, мають внести до Кримінального кодексу відповідальність за діяльність незаконних воєнізованих організацій, створених як усередині країни, так і за кордоном. Інша група поправок вводить у кримінальну практику склад злочинів, пов'язаних зі шпигунством та державною зрадою. Ще одна нова стаття у Кримінальному кодексі передбачає відповідальність за неповідомлення органів влади про злочини, скоєні проти держави чи національну безпеку.
Стаття про переслідування за сепаратизм передбачає покарання за спроби відокремити частину території Молдови із порушенням положень національного законодавства чи міжнародних договорів.
"Відповідно до неї, сепаратистські дії, тобто дії, вчинені з метою відокремити частину території Республіки Молдова з порушенням положень національного законодавства або міжнародних договорів, караються позбавленням волі на строк від 2 до 6 років. Поширення предметів, матеріалів та інформації, що підбурюють на такі дії - позбавленням волі на строк від 2 до 5 років. В обох випадках, якщо винною визнається юридична особа, покаранням буде штраф від 3000 до 5000 умовних одиниць з позбавленням права займатися певною діяльністю або ліквідацією юрособи. Також каратимуть за підбурювання до сепаратизму та його фінансування", - пише видання.
Віцеспікер парламенту Молдови Михайло Попшой також зазначив, що законослухняним громадянам Молдови нічого боятися нововведень, незалежно від того, де вони живуть.
"Мирні громадяни, незалежно від того, де вони живуть, не можуть бути сепаратистами, тобто пересічні громадяни не можуть підпадати під цей закон", - засвідчив політик.
Нагадаємо, що Молдова втратила контроль над Придністров'ям після збройного конфлікту 1992 року, який виник нібито "через побоювання" проросійської частини населення, що Молдова увійде до складу Румунії. З того часу там знаходяться російські окупаційні війська.
Крім того, ми писали, що парламент Молдови ухвалив поправки до Кримінального кодексу, які передбачають покарання за заклики до сепаратизму. Водночас нагадаємо, що влада незаконно окупованої Росією молдовської території Придністров'я засудила рішення парламенту Молдови і заявила, що поправки до Кримінального кодексу "можуть мати руйнівний ефект на переговорний процес" між Кишиневом і Тирасполем.
Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Молдова очікує на перемогу України у війні проти Росії, щоб продовжити працювати над виведення російських окупантів з Придністров'я.
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