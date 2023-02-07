У Молдові пояснили, кого торкнеться новий закон про сепаратизм

Законопроєкт, який парламент Молдови ухвалив у другому читанні, містить декілька нових статей Кримінального кодексу, зокрема статтю "Сепаратизм". Як застосовуватиметься цей закон і чи погрожує він мешканцям Придністров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.md .

Як зазначається у виданні, проголосований парламентом Молдови законопроєкт запроваджує поняття "антиконституційний суб'єкт" та "незаконна інформаційна структура".

Поправки, як стверджують їхні автори, мають внести до Кримінального кодексу відповідальність за діяльність незаконних воєнізованих організацій, створених як усередині країни, так і за кордоном. Інша група поправок вводить у кримінальну практику склад злочинів, пов'язаних зі шпигунством та державною зрадою. Ще одна нова стаття у Кримінальному кодексі передбачає відповідальність за неповідомлення органів влади про злочини, скоєні проти держави чи національну безпеку.

Стаття про переслідування за сепаратизм передбачає покарання за спроби відокремити частину території Молдови із порушенням положень національного законодавства чи міжнародних договорів.

"Відповідно до неї, сепаратистські дії, тобто дії, вчинені з метою відокремити частину території Республіки Молдова з порушенням положень національного законодавства або міжнародних договорів, караються позбавленням волі на строк від 2 до 6 років. Поширення предметів, матеріалів та інформації, що підбурюють на такі дії - позбавленням волі на строк від 2 до 5 років. В обох випадках, якщо винною визнається юридична особа, покаранням буде штраф від 3000 до 5000 умовних одиниць з позбавленням права займатися певною діяльністю або ліквідацією юрособи. Також каратимуть за підбурювання до сепаратизму та його фінансування", - пише видання.

Віцеспікер парламенту Молдови Михайло Попшой також зазначив, що законослухняним громадянам Молдови нічого боятися нововведень, незалежно від того, де вони живуть.

"Мирні громадяни, незалежно від того, де вони живуть, не можуть бути сепаратистами, тобто пересічні громадяни не можуть підпадати під цей закон", - засвідчив політик.