ua ru
Ср, 08 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Молдове объяснили, кого коснется новый закон о сепаратизме

Новина українською →
Молдова, Вторник 07 февраля 2023 22:28
В Молдове объяснили, кого коснется новый закон о сепаратизме Фото: парламент Молдовы принял новые антисепаратистские статьи в Уголовный кодекс (скриншот: wikipedia.org)
Автор: Татьяна Зарембо

Законопроект, принятый парламентом Молдовы во втором чтении, содержит несколько новых статей Уголовного кодекса, в частности статью "Сепаратизм". Как будет применяться этот закон и угрожает ли он жителям Приднестровья?

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.md.

Как отмечается в издании, проголосованный парламентом Молдовы законопроект вводит понятия "антиконституционный субъект" и "незаконная информационная структура".

Поправки, по утверждению их авторов, должны внести в Уголовный кодекс ответственность за деятельность незаконных военизированных организаций, созданных как внутри страны, так и за рубежом. Другая группа поправок вводит в уголовную практику состав преступлений, связанных со шпионажем и государственной изменой. Еще одна новая статья в Уголовном кодексе предусматривает ответственность за несообщение органов власти о преступлениях, совершенных против государства или национальной безопасности.

Статья о преследовании за сепаратизм предусматривает наказание за попытки обособить часть территории Молдовы с нарушением положений национального законодательства или международных договоров.

"В соответствии с ней, сепаратистские действия, то есть действия, совершенные с целью отделить часть территории Республики Молдова с нарушением положений национального законодательства или международных договоров, наказываются лишением свободы на срок от 2 до 6 лет. Распространение предметов, материалов и информации, подстрекающих на такие действия - лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.В обоих случаях, если виновным признается юридическое лицо, наказанием будет штраф от 3000 до 5000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или ликвидацией юрлица. ", – пишет издание.

Вице-спикер парламента Молдовы Михаил Попшой также отметил, что законопослушным гражданам Молдовы нечего бояться новшеств независимо от того, где они живут.

"Мирные граждане, независимо от того, где они живут, не могут быть сепаратистами, то есть рядовые граждане не могут подпадать под этот закон", - заверил политик.

Напомним, что Молдова потеряла контроль над Приднестровьем после вооруженного конфликта 1992 года, который якобы возник из-за опасений пророссийской части населения, что Молдова войдет в состав Румынии. С тех пор там находятся русские оккупационные войска.

Кроме того, мы писали, что парламент Молдовы принял поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие наказание за призывы к сепаратизму. В то же время, напомним, что власти незаконно оккупированной Россией молдавской территории Приднестровья осудили решение парламента Молдовы и заявили, что поправки в Уголовный кодекс "могут иметь разрушительный эффект на переговорный процесс" между Кишиневом и Тирасполем.

Ранее РБК-Украина сообщала о том, что Молдова ожидает победы Украины в войне против России, чтобы продолжить работать над выводом российских оккупантов из Приднестровья.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Молдова
NEWS
Писториус встретился с Зеленским и пообещал новые зенитки Gepard до конца февраля
Писториус встретился с Зеленским и пообещал новые зенитки Gepard до конца февраля
DAILY
Запрет на бензин и дизель. Как новые санкции Запада ударят по России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Запрет на бензин и дизель. Как новые санкции Запада ударят по России