Молдова визнаватиме українські дипломи за спрощеною процедурою

Українські дипломи про освіту та наукові ступені тепер офіційно визнаватимуть у Молдові. У свою чергу, молдовські документи про освіту будуть визнані в Україні за спрощеною процедурою.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook міністра освіти та науки України Оксена Лісового.
Відповідну угоду підписали міністр освіти та науки України Оксен Лісовий та міністр закордонних справ Республіки Молдова Михайло Попший.
Угода відкриває ряд перспектив для громадян обох країн:
Угода стала важливим кроком у зміцненні співпраці між Україною та Молдовою, сприяючи інтеграції освітніх та наукових систем. Вона полегшить доступ до ринку праці та надасть нові можливості для освітньої інтеграції.
Нагадаємо, що німецький університет Ульма розробив спеціальний курс навчання для українських студентів. Українські студенти зможуть отримати одночасно два дипломи про вищу освіту.