Молдова визнаватиме українські дипломи за спрощеною процедурою

Відповідну угоду підписали міністр освіти та науки України Оксен Лісовий та міністр закордонних справ Республіки Молдова Михайло Попший.

Фото: Facebook Оксена Лісового

Нові можливості для освітньої та професійної мобільності

Угода відкриває ряд перспектив для громадян обох країн:

Визнання наукових ступенів. Це сприятиме розвитку академічної мобільності між Україною та Молдовою.

Це сприятиме розвитку академічної мобільності між Україною та Молдовою. Спрощене працевлаштування. Громадяни зможуть працювати за спеціальністю в обох країнах, маючи дипломи, здобуті в Україні чи Молдові.

Громадяни зможуть працювати за спеціальністю в обох країнах, маючи дипломи, здобуті в Україні чи Молдові. Врахування стажу та категорій вчителів. При працевлаштуванні буде враховуватися їхній досвід і кваліфікація, здобуті в обох країнах.

Угода стала важливим кроком у зміцненні співпраці між Україною та Молдовою, сприяючи інтеграції освітніх та наукових систем. Вона полегшить доступ до ринку праці та надасть нові можливості для освітньої інтеграції.