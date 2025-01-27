Молдова будет признавать украинские дипломы по упрощенной процедуре

Украинские дипломы об образовании и научные степени теперь официально будут признавать в Молдове. В свою очередь, молдавские документы об образовании будут признаны в Украине по упрощенной процедуре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра образования и науки Украины Оксена Лисового.
Соответствующее соглашение подписали министр образования и науки Украины Оксен Лисовой и министр иностранных дел Республики Молдова Михаил Попший.
Соглашение открывает ряд перспектив для граждан обеих стран:
Соглашение стало важным шагом в укреплении сотрудничества между Украиной и Молдовой, способствуя интеграции образовательных и научных систем. Оно облегчит доступ к рынку труда и предоставит новые возможности для образовательной интеграции.
Напомним, что немецкий университет Ульма разработал специальный курс обучения для украинских студентов. Украинские студенты смогут получить одновременно два диплома о высшем образовании.