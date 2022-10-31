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Молдова видворила зі своєї території співробітника посольства РФ після падіння ракети

Фото: Падіння ракети в Молдові (mai/gov.md)
Автор: Світлана Мащенко

Після падіння російської ракети, збитої українською ППО на території Молдови вранці 31 жовтня, стало відомо, що один зі співробітників посольства РФ був оголошений персоною нон-грата.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Республіки Молдова.

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Нагадаємо, що вранці 31 жовтня стало відомо про падіння російської ракети, яку збила українська ППО, на території Молдови.

Також повідомлялося, що Росія застосовує повітряний простір Молдови для ударів по Україні.

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Молдова