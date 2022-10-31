Молдова видворила зі своєї території співробітника посольства РФ після падіння ракети

Після падіння російської ракети, збитої українською ППО на території Молдови вранці 31 жовтня, стало відомо, що один зі співробітників посольства РФ був оголошений персоною нон-грата.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Республіки Молдова.
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Нагадаємо, що вранці 31 жовтня стало відомо про падіння російської ракети, яку збила українська ППО, на території Молдови.
Також повідомлялося, що Росія застосовує повітряний простір Молдови для ударів по Україні.
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