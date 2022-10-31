Молдова выдворила со своей территории сотрудника посольства РФ после падения ракеты

После падения российской ракеты, сбитой украинской ПВО на территории Молдовы утром 31 октября, стало известно, что один из сотрудников посольства РФ был объявлен персоной нон-грата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Молдовы.
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Напомним, что утром 31 октября стало известно о падении российской ракеты, сбитой украинской ПВО, на территории Молдовы.
Также сообщалось, что Россия применяет воздушное пространство Молдовы для ударов по Украине.
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