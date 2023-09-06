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Молдова відмовилася платити "Газпрому" вигадані борги на сотні мільйонів доларів

Фото: прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Молдова відмовилася платити за вигадані борги, які країні виставила російська компанія "Газпром". Йдеться про сотні мільйонів доларів.

Про це заявив прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

"Ми не дозволимо покласти цей борг на плечі громадян. Молдова не збирається виплачувати вигадані борги, а громадяни Молдови, очевидно, не зобов'язані за це платити теж", - сказав глава уряду. 

Раніше міністр енергетики Молдови Віктор Парліков запропонував російському "Газпрому" 8,6 млн доларів для врегулювання питання про історичний борг Молдови за газ.

За його словами, більша частина боргу не підтверджена або не здійсненна. Ба більше, аудитори дійшли висновку, що у Moldovagaz є право висунути "Газпрому" свої фінансові вимоги. Тепер в уряді Молдови чекають реакції "Газпрому" на свої пропозиції. 

Що цьому передувало

Нещодавно президент Мая Санду заявила, що Молдова замовила аудиторську перевірку для виявлення боргу перед російським "Газпромом" у розмірі понад 700 млн доларів. За її результатами, боргу компанії "Молдовагаз" не виявили.

Санду заявила, що на переговорах із "Газпромом" перед зимовим сезоном 2021 року російська сторона вирішила не продовжувати контракт "в останній момент", а Москва хотіла "швидко обдурити" молдовську делегацію.

Борг Молдови перед "Газпромом"

Раніше в російському "Газпромі" заявили, що борг "Молдовагазу" за поставлений газ нібито становить 433 млн доларів, а з урахуванням прострочення платежів - 709 млн доларів.

Уряд Молдови вирішив провести незалежний аудит, щоб уточнити цю цифру. Перевірка торкнулася як дочірніх компаній підприємства, так і юридичних осіб, прямо або побічно пов'язаних із газовою сферою. Аудит завершився в липні.

 

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