Молдова отказалась платить "Газпрому" вымышленные долги на сотни миллионов долларов

"Мы не позволим возложить этот долг на плечи граждан. Молдова не собирается выплачивать вымышленные долги, а граждане Молдовы, очевидно, не обязаны за это платить тоже", - сказал глава правительства.

Ранее министр энергетики Молдовы Виктор Парликов предложил российскому "Газпрому" 8,6 млн долларов для урегулирования вопроса об историческом долге Молдовы за газ.

По его словам, большая часть долга не подтверждена или не выполнима. Более того, аудиторы пришли к выводу, что у Moldovagaz есть право выдвинуть "Газпрому" свои финансовые требования. Теперь в правительстве Молдовы ждут реакции "Газпрома" на свои предложения.

Что этому предшествовало

Недавно президент Майя Санду заявила, что Молдова заказала аудиторскую проверку для выявления долга перед российским "Газпромом" в размере более 700 млн долларов. По ее результатам, долг компании "Молдовагаз" не обнаружили.

Санду заявила, что на переговорах с "Газпромом" перед зимним сезоном 2021 года российская сторона решила не продлевать контракт "в последний момент", а Москва хотела "быстро обмануть" молдавскую делегацию.

Долг Молдовы перед "Газпромом"

Ранее в российском "Газпроме" заявили, что долг "Молдовагаза" за поставленный газ якобы составляет 433 млн долларов, а с учетом просрочки платежей - 709 млн долларов.

Правительство Молдовы решило провести независимый аудит, чтобы уточнить эту цифру. Проверка коснулась как дочерних компаний предприятия, так и юридических лиц, прямо или косвенно связанных с газовой сферой. Аудит завершился в июле.