Молдова відмовилася купувати дорогий російський газ

Молдова більше не купуватиме російського газу. На європейському ринку ціни нижчі, ніж у "Газпрому".

Про це міністр енергетики Молови Віктор Парліков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu Ajansı .

"Ми більше не закуповуватимемо природний газ у "Газпрому" для території, контрольованої конституційною владою", - сказав він на Євроатлантичному форумі стійкості.

За словами міністра, республіці вдалося отримати газ із альтернативних джерел, закупивши його на європейському ринку.

"Більш того, ми зуміли зробити це за нижчою ціною, ніж та формула, яку ми прописали в контракті з "Газпромом"", - додав Парліков.