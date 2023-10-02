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Молдова відмовилася купувати дорогий російський газ

Фото: Молдова відмовилася від російського газу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Молдова більше не купуватиме російського газу. На європейському ринку ціни нижчі, ніж у "Газпрому".

Про це міністр енергетики Молови Віктор Парліков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu Ajansı.

"Ми більше не закуповуватимемо природний газ у "Газпрому" для території, контрольованої конституційною владою", - сказав він на Євроатлантичному форумі стійкості.

За словами міністра, республіці вдалося отримати газ із альтернативних джерел, закупивши його на європейському ринку.

"Більш того, ми зуміли зробити це за нижчою ціною, ніж та формула, яку ми прописали в контракті з "Газпромом"", - додав Парліков.

Раніше в російському "Газпромі" заявили, що борг "Молдовагазу" за поставлений газ нібито становить 433 млн доларів, а з урахуванням прострочення платежів - 709 млн доларів.

Президент Майя Санду заявила, що Молдова замовила аудиторську перевірку боргу перед російським "Газпромом" у розмірі понад 700 млн. доларів. За її результатами, борг компанії "Молдовагаз" не виявили.

Нагадаємо, 28 вересня турецька держкомпанія BOTAȘ оголосила про укладання контракту з молдавською компанією East Gas Energy Trading і пообіцяла постачати в жовтні до Молдови 2 млн кубометрів газу на добу, тобто, по суті, весь необхідний країні обсяг газу (без урахування Придністров'я, окупованого російськими військами на початку 1990-х).

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