Молдова отказалась покупать дорогой российский газ

Молдова больше не будет закупать российский газ. На европейском рынке цены ниже, чем у "Газпрома".

Об этом министр энергетики Моловы Виктор Парликов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Ajansı .

"Мы больше не будем закупать природный газ у "Газпрома" для территории, контролируемой конституционными властями", - сказал он на Евроатлантическом форуме устойчивости.

По словам министра, республике удалось получить газ из альтернативных источников, закупив его на европейском рынке.

"Более того, мы сумели сделать это по более низкой цене, чем та формула, которую мы прописали в контракте с "Газпромом", - добавил Парликов.