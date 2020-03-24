Молдова усиливает чрезвычайное положение

Фото: Ион Кику (noi.md)

Премьер-министр Молдовы Ион Кику прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в стране

Для препятствования распространения коронавируса в Молдове с 25 марта правительство усилит чрезвычайное положение с привлечением к этому армии. Об этом сообщает Newsmaker.

Премьер-министр Молдовы Ион Кику прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в стране.

"Начиная с 25 марта, в городах и селах закроют доступ во все парки, площадки и другие общественные места, чтобы остановить распространение вируса. За соблюдением гражданами этих решений будут следить сотрудники МВД. На этом этапе уже необходимо на помощь полиции привлекать военнослужащих для охраны правопорядка", - сказал Кику.

Также по его словам, людям преклонного возраста запрещено находиться в общественных местах, за исключением того, если им нужно на работу, пройти срочное медицинское обследование или купить продукты. Так, с 1 апреля пожилым людям будут приносить пенсии и социальные пособия на дом.

Как сообщается, сегодня в Молдове зафиксировали 15 новых случаев заражения коронавирусом, а общее количество заболевших возросло до 109 человек, из которых двое выздоровели и один умер.

Напомним, коронавирус в Молдове обнаружили у восьмерых человек, которые вернулись из поездки в Почаевскую лавру.