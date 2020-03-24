Молдова посилює надзвичайний стан

Фото: Іон Кіку (noi.md)

Прем'єр-міністр Молдови Іон Кіку прокоментував ситуацію з поширенням коронавірусу в країні

Для перешкоджання поширення коронавірусу в Молдові, з 25 березня уряд посилить надзвичайний стан з залученням до цього армії. Про це повідомляє Newsmaker.

Прем'єр-міністр Молдови Іон Кіку прокоментував ситуацію з поширенням коронавірусу в країні.

"Починаючи з 25 березня, в містах і селах закриють доступ в усі парки, майданчики та інші громадські місця, щоб зупинити поширення вірусу. За дотриманням громадянами цих рішень стежитимуть співробітники МВС. На цьому етапі вже необхідно на допомогу поліції залучати військовослужбовців для охорони правопорядку", - сказав Кіку.

Також за його словами, людям похилого віку заборонено перебувати в громадських місцях, за винятком того, якщо їм потрібно на роботу, пройти термінове медичне обстеження або купити продукти. Так, з 1 квітня літнім людям будуть приносити пенсії та соціальні допомоги додому.

Як повідомляється, сьогодні в Молдові зафіксували 15 нових випадків зараження, а загальна кількість хворих зросла до 109 осіб, з яких двоє одужали та один помер.

Нагадаємо, коронавірус у Молдові виявили у вісьмох осіб, які повернулися з поїздки до Почаївської лаври.