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Молдова – Україна: Довбик та інші зірки в заявці на останній спаринг перед Євро-2024

Кишинів, Вівторок 11 червня 2024 10:24
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Молдова – Україна: Довбик та інші зірки в заявці на останній спаринг перед Євро-2024 Фото: "Синьо-жовті" перед поєдинком проти Польщі (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Головний тренер національної команди України Сергій Ребров у контрольному поєдинку проти збірної Молдови розраховує на всіх заявлених на чемпіонат Європи виконавців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Матч Молдова – Україна відбудеться 11 червня у Кишиневі. Поєдинок прийме стадіон "Зімбру". Старт зустрічі запланований на 19:00 за київським часом.

"Синьо-жовті" заявили на матч 26 футболістів. Отже, тренерський штаб обиратиме стартовий склад зі всіх залучених до Євро-2024 виконавців. Зокрема, в старті повинен з'явитися голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін.

Прийдешній поєдинок стане шостим у протистоянні з молдовською збірною. У кваліфікації до ЧС-2014 українська команда зіграла з "триколірними" внічию на виїзді та здобула перемогу вдома. Натомість в трьох спарингах збірна України здобула дві перемоги при одній нічиїй.

Офіційна заявка національної команди на матч Молдова – Україна (з ігровими номерами):

Воротарі: 1. Георгій Бущан, 12. Анатолій Трубін, 23. Андрій Лунін

Захисники: 2. Юхим Конопля, 3. Олександр Сваток, 4. Максим Таловєров, 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 21. Валерій Бондар, 22. Микола Матвієнко, 24. Олександр Тимчик, 26. Богдан Михайліченко

Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 10. Михайло Мудрик, 14. Георгій Судаков, 15. Віктор Циганков, 17. Олександр Зінченко, 18. Володимир Бражко, 19. Микола Шапаренко, 20. Олександр Зубков

Нападники: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик, 25. Владислав Ванат

Молдова – Україна: Довбик та інші зірки в заявці на останній спаринг перед Євро-2024

Що відомо про Євро-2024

Керманич української збірної Сергій Ребров не потрапив до топ-10 тренерів Євро-2024 за рівнем зарплати. Очолив список коуч збірної Англії Гарет Саутгейт. Він заробляє 5,8 млн євро на рік. Оклад Реброва – 1,25 млн у євровалюті.

У квітні платформа MEGOGO анонсувала показ матчів прийдешнього чемпіонату Європи-2024. Співтранслятором турніру стане "Суспільне". Платний сервіс покаже 51 матч турніру, а регіональні телеканали суспільного мовника – частину поєдинків, зокрема матчі збірної України.

На початку літа суперкомп'ютер Opta визначив Англію фаворитом Євро-2024. Тим часом збірна України опинилася за межами топ-10 фаворитів. Проте, шанси побачити підопічних Реброва в чвертьфіналі Євро-2024 склали 26%.

До слова, напередодні олімпійська збірна України пробилася у фінал Тулона-2024 з перемогою над Японією U-19.

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