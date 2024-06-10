Олімпійська збірна України без жодної поразки вийшла у фінал Тулонського турніру

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Турнір Моріса Ревелло, група B, 4-й тур

Україна U-23 – Японія U-19 – 2:1

Голи: Велетень, 42, 55 – Шіогаї, 81

"Синьо-жовті" виглядала переконливіше в першому таймі, та м'яч уперто оминав ворота японської команди. Відкрити рахунок підопічні Руслана Ротаня могли в дебюті, але Сікан головою пробив у поперечину. "Сині самураї" відповіли в середині 45-хвилинки, коли Єрмаков парирував небезпечний удар Ясуди.

Героєм олімпійської збірної України став Велетень. Півзахисник ковалівського "Колоса" оформив дубль, відзначившись до та після перерви. На 42-й хвилині він на лінії штрафного прийняв передачу Сікана, підлаштував м'яч під удар і класно поклав у дальній кут.

Натомість на початку другої половини Велетень забив другий м'яч. Цього разу роль асистента на себе взяв Хлань. Забивний хавбек отримав його передачу в межах штрафного майданчика та потужним пострілом не залишив жодного шансу голкіперу.

Завершити груповий етап із чотирма перемогами та без пропущених м'ячів, однак, не вдалося. На 81-й хвилині Шіогай у дотик метрів із десяти замкнув небезпечний простріл Хомми. Більше команди не забивали, тож збірна України U-23 завчасно виграла групу B і чекатиме зустрічі з Кот-д'Івуаром U-20 у фіналі 16 червня.