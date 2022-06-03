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Молдова существенно ограничит на телевидении трансляцию контента из РФ

Флаг Молдовы (Фото: pixabay.com)
Автор: Константин Широкун

Парламент Молдовы принял закон о борьбе с дезинформацией и пропагандой. Одна из его статей запрещает трансляцию телепрограмм и фильмов военного содержания, произведенных в странах, не ратифицировавших конвенцию о трансграничном телевидении. Россия эту конвенцию не ратифицировала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

Также новый закон предписывает, чтобы не менее половины контента, закупаемого за рубежом, было из стран ЕС, США, Канады или стран, ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия должна вывести свои войска с оккупированного Приднестровья, поскольку ее военное присутствие нарушает нейтралитет Кишинева. Кроме того, стало известно, что Британия и США могут вооружить Молдову по запросу властей.

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