Молдова существенно ограничит на телевидении трансляцию контента из РФ

Парламент Молдовы принял закон о борьбе с дезинформацией и пропагандой. Одна из его статей запрещает трансляцию телепрограмм и фильмов военного содержания, произведенных в странах, не ратифицировавших конвенцию о трансграничном телевидении. Россия эту конвенцию не ратифицировала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker .

Также новый закон предписывает, чтобы не менее половины контента, закупаемого за рубежом, было из стран ЕС, США, Канады или стран, ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия должна вывести свои войска с оккупированного Приднестровья, поскольку ее военное присутствие нарушает нейтралитет Кишинева. Кроме того, стало известно, что Британия и США могут вооружить Молдову по запросу властей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.