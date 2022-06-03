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Молдова суттєво обмежить на телебаченні трансляцію контенту з РФ

Прапор Молдови (Фото: pixabay.com)
Автор: Константин Широкун

Парламент Молдови ухвалив закон про боротьбу з дезінформацією та пропагандою. Одна з його статей забороняє трансляцію телепрограм та фільмів військового утримання, вироблених у країнах, які не ратифікували конвенцію про транскордонне телебачення. Росія цю конвенцію не ратифікувала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

Також новий закон наказує, щоб не менше половини контенту, що закуповується за кордоном, було з країн ЄС, США, Канади або країн, які ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення.

Нагадаємо, раніше президент Молдови Майя Санду заявила, що Росія має вивести свої війська з окупованого Придністров'я, оскільки її військова присутність порушує нейтралітет Кишинева. Крім того, стало відомо, що Британія та США можуть озброїти Молдову за запитом влади.

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