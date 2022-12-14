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Молдова судитиметься з "Газпромом" за створення енергетичної кризи

Фото: Молдова судитиметься з російським "Газпромом" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Молдова готує позов проти російського "Газпрому" за створення енергетичної кризи в країні та невиконання контракту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єра Молдови Андрія Спину в інтерв'ю Deutsche Welle.

Міністр пояснив, що через рішення Росії зменшити постачання газу Молдові довелося купувати ресурси на ринку. Таким чином РФ порушила контракт і ігнорує свої зобов'язання. При цьому "Газпром" не попередив, що має намір розірвати або змінити умови договору.

"Ми вимагатимемо додаткових компенсацій, бо через них нам довелося перерозподілити гроші з інших сегментів, взяти кредити. Ми підписали контракт із "Газпромом" і сподівалися на цей контракт. Ми не в жовтні 2021 року, коли минув старий контракт із "Газпромом". Тоді вони могли сказати нам, що більше не хочуть підписувати з нами контракти", - сказав Спину.

При цьому він наголосив, що Молдова не платитиме за газ, який споживається у Придністров'ї, оскільки контракт не передбачає цього.

"У нас з "Газпромом" є договір, в якому зазначено обсяг газу, який має постачати нам Росія, є формула розрахунку ціни та спосіб оплати. Ми все заплатили", - зазначив чиновник.

Спину додав, що такі дії Росії призвели до енергетичної кризи не лише у Молдові, а й викликали проблеми у Європі.

Нагадаємо, у листопаді Росія заявила, що перекриє газ Молдові, але потім передумала робити це, але не виключила такого кроку в майбутньому.

Крім того, "Газпром" звинуватив Україну в "осіданні" газу, призначеного для Молдови.

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