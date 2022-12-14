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Молдова будет судиться с "Газпромом" за создание энергетического кризиса

Фото: Молдова будет судиться с российским "Газпромом" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Молдова готовит иск против российского "Газпрома" за создание энергетического кризиса в стране и неисполнения контракта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера Молдовы Андрея Спыну в интервью Deutsche Welle.

Министр объяснил, что из-за решения России уменьшить поставки газа Молдове пришлось покупать ресурсы на рынке. Таким образом РФ нарушила контракт и игнорирует свои обязательства. При этом "Газпром" не предупредил, что собирается расторгнуть или изменить условия договора.

"Мы потребуем дополнительные компенсации, потому что из-за них нам пришлось перераспределить деньги из других сегментов, взять кредиты. Мы подписали контракт с "Газпромом" и надеялись на этот контракт. Мы не в октябре 2021 года, когда истек старый контракт с "Газпромом". Тогда они могли сказать нам, что больше не хотят подписывать с нами контракты", - сказал Спыну.

При этом он подчеркнул, что Молдова не будет платить за газ, потребляемый в Приднестровье, так как контракт не предусматривает этого.

"У нас с "Газпромом" есть договор, в котором указан объем газа, который должна поставлять нам Россия, есть формула расчета цены и способ оплаты. Мы все заплатили", - отметил чиновник.

Спыну добавил, что такие действия России привели к энергетическому кризису не только в Молдове, но и вызвали проблемы в Европе.

Напомним, в ноябре Россия заявила, что перекроит газ Молдове, но затем передумала делать это, но не исключила такого шага в будущем.

Кроме того, "Газпром" обвинил Украину в "оседании" газа, предназначенного для Молдовы.

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Российская ФедерацияГазпромМолдова