Молдова ще на шість місяців продовжила ліцензування імпорту сільгосппродукції з України

Зазначається, що обмеження імпорту сільгосппродукції діятиме до 30 червня 2025 року.

Як уточнили в уряді країни, таке продовження обмеження спрямоване на захист місцевих фермерів і підтримання стабільності на внутрішньому ринку.

"Механізм ліцензування імпорту запровадили в жовтні 2023 року. Він допоміг запобігти надлишку імпорту продукції за нижчими цінами, що могло б призвести до зниження вартості місцевої продукції", - розповіли в уряді.

Варто також нагадати, що 20 грудня асоціація "Сила фермерів" погрожувала перекрити всі контрольно-пропускні пункти на кордоні з Україною через те, що влада все ще не продовжила обмеження імпорту зернових, яке закінчується 31 грудня.