Молдова ще на шість місяців продовжила ліцензування імпорту сільгосппродукції з України

Уряд Молдови на засіданні у понеділок, 30 грудня, ще на пів року продовжив ліцензування імпорту пшениці, кукурудзи та соняшнику.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.
Зазначається, що обмеження імпорту сільгосппродукції діятиме до 30 червня 2025 року.
Як уточнили в уряді країни, таке продовження обмеження спрямоване на захист місцевих фермерів і підтримання стабільності на внутрішньому ринку.
"Механізм ліцензування імпорту запровадили в жовтні 2023 року. Він допоміг запобігти надлишку імпорту продукції за нижчими цінами, що могло б призвести до зниження вартості місцевої продукції", - розповіли в уряді.
Варто також нагадати, що 20 грудня асоціація "Сила фермерів" погрожувала перекрити всі контрольно-пропускні пункти на кордоні з Україною через те, що влада все ще не продовжила обмеження імпорту зернових, яке закінчується 31 грудня.
Нагадаємо, ЄС планує посилити перевірки дотримання домовленостей під час ввезення зерна з України.
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