Молдова еще на шесть месяцев продлила лицензирование импорта сельхозпродукции из Украины

Отмечается, что ограничение импорта сельхозпродукции будет действовать до 30 июня 2025 года.

Как уточнили в правительстве страны, такое продление ограничения направлено на защиту местных фермеров и поддержание стабильности на внутреннем рынке.

"Механизм лицензирования импорта ввели в октябре 2023 года. Он помог предотвратить избыток импорта продукции по более низким ценам, что могло бы привести к снижению стоимости местной продукции", - рассказали в правительстве.

Стоит также напомнить, что 20 декабря ассоциация "Сила фермеров" угрожала перекрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Украиной из-за того, что власти все еще не продлили ограничение импорта зерновых, которое заканчивается 31 декабря.