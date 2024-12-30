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Молдова ще на шість місяців продовжила ліцензування імпорту сільгосппродукції з України

Понеділок 30 грудня 2024 21:16
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Молдова ще на шість місяців продовжила ліцензування імпорту сільгосппродукції з України Ілюстративне фото: Молдова продовжила ліцензування імпорту сільгосппродукції з України (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Уряд Молдови на засіданні у понеділок, 30 грудня, ще на пів року продовжив ліцензування імпорту пшениці, кукурудзи та соняшнику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.

Зазначається, що обмеження імпорту сільгосппродукції діятиме до 30 червня 2025 року.

Як уточнили в уряді країни, таке продовження обмеження спрямоване на захист місцевих фермерів і підтримання стабільності на внутрішньому ринку.

"Механізм ліцензування імпорту запровадили в жовтні 2023 року. Він допоміг запобігти надлишку імпорту продукції за нижчими цінами, що могло б призвести до зниження вартості місцевої продукції", - розповіли в уряді.

Варто також нагадати, що 20 грудня асоціація "Сила фермерів" погрожувала перекрити всі контрольно-пропускні пункти на кордоні з Україною через те, що влада все ще не продовжила обмеження імпорту зернових, яке закінчується 31 грудня.

Нагадаємо, ЄС планує посилити перевірки дотримання домовленостей під час ввезення зерна з України.

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