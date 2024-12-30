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Молдова еще на шесть месяцев продлила лицензирование импорта сельхозпродукции из Украины

Понедельник 30 декабря 2024 21:16
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Молдова еще на шесть месяцев продлила лицензирование импорта сельхозпродукции из Украины Иллюстративное фото: Молдова продлила лицензирование импорта сельхозпродукции из Украины (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Правительство Молдовы на заседании в понедельник, 30 декабря, еще на полгода продлило лицензирование импорта пшеницы, кукурузы и подсолнечника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.

Отмечается, что ограничение импорта сельхозпродукции будет действовать до 30 июня 2025 года.

Как уточнили в правительстве страны, такое продление ограничения направлено на защиту местных фермеров и поддержание стабильности на внутреннем рынке.

"Механизм лицензирования импорта ввели в октябре 2023 года. Он помог предотвратить избыток импорта продукции по более низким ценам, что могло бы привести к снижению стоимости местной продукции", - рассказали в правительстве.

Стоит также напомнить, что 20 декабря ассоциация "Сила фермеров" угрожала перекрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Украиной из-за того, что власти все еще не продлили ограничение импорта зерновых, которое заканчивается 31 декабря.

Напомним, ЕС планирует усилить проверки соблюдения договоренностей при ввозе зерна из Украины.

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