Молдова вирішила повернути посольство до Києва
Посольство Молдови відновить роботу в столиці України після кількох тижнів перебування у Львові.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис представництва у Facebook.
Молдовське посольство знову працюватиме в Києві. Тамтешні дипломати змушені були покинути столицю 14 березня.
"Із 15 квітня 2022 року посольство Республіки Молдова в Україні відновить свою діяльність у Києві в повному обсяз", – йдеться в повідомленні.
Основний персонал дипломатичної місії повернеться до столиці зі Львова. Натомість консульський відділ тимчасово базувався у Чернівцях. Консульство Молдови в Одесі продовжує працювати в звичному режимі.
До слова, міський голова Києва Віталій Кличко закликав мирних мешканців не поспішати з поверненням до столиці.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.