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Молдова вирішила повернути посольство до Києва

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Київ, Середа 13 квітня 2022 17:49
Молдова вирішила повернути посольство до Києва Фото: Посольство Молдови знову працюватиме в Києві (facebook.com/MoldovainUkraine)
Автор: Антон Федорців

Посольство Молдови відновить роботу в столиці України після кількох тижнів перебування у Львові.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис представництва у Facebook.

Молдовське посольство знову працюватиме в Києві. Тамтешні дипломати змушені були покинути столицю 14 березня.

"Із 15 квітня 2022 року посольство Республіки Молдова в Україні відновить свою діяльність у Києві в повному обсяз", – йдеться в повідомленні.

Основний персонал дипломатичної місії повернеться до столиці зі Львова. Натомість консульський відділ тимчасово базувався у Чернівцях. Консульство Молдови в Одесі продовжує працювати в звичному режимі.

До слова, міський голова Києва Віталій Кличко закликав мирних мешканців не поспішати з поверненням до столиці.

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