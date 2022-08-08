UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Молдова разработала план на случай непредвиденных действий "Газпрома"

Фото: министр энергетики Молдовы Андрей Спыну (facebook.com/SpinuAndreiMD)
Автор: Илона Свиридова

Молдавское правительство подготовило план на случай непредвиденных действий российского "Газпрома", который поставляет газ в страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на infotag.md.

Как заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну, этот план учитывает возможность сокращения или прекращения поставок, чтобы "зима не застала врасплох".

"Мы не говорим о том, что этот план будет применяться в полном объеме или частично. Мы говорим о том, что разработан комплекс мер для того, чтобы оперативно отреагировать на непредвиденные обстоятельства", - отметил он.

Он также добавил, что подписанный на пять лет договор с "Газпромом" не исключает определенные риски.

"Мы видим, что "Газпром" уже прекратил или сократил поставки газа в целый ряд стран Европы. Мы видим ситуацию в Германии, Болгарии, Италии, Польши, Финляндии и других странах. Я думаю, что это здравый смысл, и правильно, что у нас есть этот план", - добавил Спыну.

Напомним, ранее сообщалось, что в Молдове резко подорожал газ - до 1 460 долларов за тысячу кубометров. Решение было принято из-за нестабильной ситуации на европейском рынке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГазпромМолдова