Молдова розробила план на випадок непередбачених дій "Газпрому"

Молдавський уряд підготував план на випадок непередбачених дій російського "Газпрому", який постачає газ в країну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на infotag.md.
Як заявив віце-прем'єр, міністр інфраструктури та регіонального розвитку Андрій Спину, цей план враховує можливість скорочення або припинення поставок, щоб "зима не застала зненацька".
"Ми не говоримо про те, що цей план буде застосовуватися в повному обсязі або частково. Ми говоримо про те, що розроблено комплекс заходів для того, щоб оперативно відреагувати на непередбачені обставини", - зазначив він.
Він також додав, що підписаний на п'ять років договір з "Газпромом" не виключає певні ризики.
"Ми бачимо, що "Газпром" вже припинив або скоротив поставки газу до цілої низки країн Європи. Ми бачимо ситуацію в Німеччині, Болгарії, Італії, Польщі, Фінляндії та інших країнах. Я думаю, що це здоровий глузд, і правильно, що у нас є цей план", - додав Спину.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Молдові різко подорожчав газ - до 1 460 доларів за тисячу кубометрів. Рішення було прийнято через нестабільну ситуацію на європейському ринку.
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