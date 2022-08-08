Молдова розробила план на випадок непередбачених дій "Газпрому"

Як заявив віце-прем'єр, міністр інфраструктури та регіонального розвитку Андрій Спину, цей план враховує можливість скорочення або припинення поставок, щоб "зима не застала зненацька".

"Ми не говоримо про те, що цей план буде застосовуватися в повному обсязі або частково. Ми говоримо про те, що розроблено комплекс заходів для того, щоб оперативно відреагувати на непередбачені обставини", - зазначив він.

Він також додав, що підписаний на п'ять років договір з "Газпромом" не виключає певні ризики.

"Ми бачимо, що "Газпром" вже припинив або скоротив поставки газу до цілої низки країн Європи. Ми бачимо ситуацію в Німеччині, Болгарії, Італії, Польщі, Фінляндії та інших країнах. Я думаю, що це здоровий глузд, і правильно, що у нас є цей план", - додав Спину.