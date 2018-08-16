Молдова раскритиковала очередные учения российских военных в Приднестровье

Министр обороны назвал учения в Приднестровье провокацией

Министр обороны Молдова Еуджен Стурза считает, что учения российских военных в оккупированном Приднестровье являются провокационными действиями. Об этом он сообщил в своем Facebook.

По мнению Стурзы, Россия своими учениями в непризнанной республике показывает, что не является миротворцем. Кроме того, он назвал провокацией форсирование Днестра российскими военным.

"Кое-кто думает, что угрозы могут сделать тебя другом. Как можно, вылезая на забор и угрожая соседу, надеяться, что он станет вашим другом? Парадоксально, но это пытается сделать наш сосед Россия, проводя военные учения с форсированием Днестра", - отметил Стурза.

Также провокационными действиями он назвал использование в учениях бронированных грузовиков без номерных знаков.

"Им крайне сложно объяснить, что учения зеленых человечков и форсирование Днестра на бронетехнике не является миротворческой миссией, и то, что они делают, не обеспечивает мира в регионе. Может, ОБСЕ поможет нам объяснить разницу?" - добавил Стурза.

Отметим, 14 и 15 августа в Приднестровье проходили учения с использованием бронетехники. Молдавские силы и мониторинговую миссию ОБСЕ не допустили в район учений.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Молдовы Додон в очередной раз выступил против вывода войск РФ из Приднестровья.

В июне 2018 года Генассамблея ООН приняла резолюцию о выводе войск РФ из Молдовы.