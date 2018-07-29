Президент Молдовы Додон выступил против вывода войск РФ из Приднестровья
Додон заявил, что за эти 26 лет удалось установить "мирную атмосферу"
Президент Молдовы Игорь Додон высказался против вывода войск Российской Федерации (РФ) с территории непризнанной Приднестровской республики. Об этом говорится в заявлении президента Молдовы, посвященной 26-й годовщине "Соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе республики Молдова".
Додон заявил, что за эти 26 лет удалось установить "мирную атмосферу", которая создает условия "для политического процесса переговоров".
"Обращаюсь к гражданам и всем жителям нашей страны. При всей сложности, мир - это самое ценное, что у нас есть. Мир надо беречь. Мир это жизнь и благополучие наших детей, наших родителей, нас с вами. Поэтому, не смотря ни на какую критику, я буду твердо выступать за сохранение миротворческой операции на берегах Днестра", - говорится в заявлении.
Напомним, 27 мая Додон назвал заранее безрезультативной инициативу вывода войск РФ из Приднестровья. Он также назвал разговоры о выводе российских войск "политической шумихой".
22 июня Генассамблея ООН приняла резолюцию о выводе российских войск с территории Республики Молдова.