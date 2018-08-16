Молдова розкритикувала чергові навчання російських військових у Придністров'ї

Міністр оборони назвав навчання в Придністров'ї провокацією

Міністр оборони Молдова Еуджен Стурза вважає, що навчання російських військових в окупованому Придністров'ї є провокаційними діями. Про це він повідомив у своєму Facebook.

На думку Стурзи, Росія своїми навчаннями в невизнаній республіці показує, що не є миротворцем. Крім того, він назвав провокацією форсування Дністра російськими військовими.

"Дехто думає, що погрози можуть зробити тебе другом. Як можна, вилазячи на паркан і погрожуючи сусіду, сподіватися, що він стане вашим другом? Парадоксально, але це намагається зробити наш сусід Росія, проводячи військові навчання з форсуванням Дністра", - зазначив Стурза.

Також провокаційними діями він назвав використання у навчаннях броньованих вантажівок без номерних знаків.

"Їм вкрай складно пояснити, що навчання зелених чоловічків і форсування Дністра на бронетехніці не є миротворчою місією, і те, що вони роблять, не забезпечує миру в регіоні. Може, ОБСЄ допоможе нам пояснити різницю?" - додав Стурза.

Відзначимо, 14 та 15 серпня в Придністров'ї проходили навчання з використанням бронетехніки. Молдавські сили і моніторингову місію ОБСЄ не допустили в район навчань.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Молдови Додон в черговий раз виступив проти виведення військ РФ з Придністров'я.

У червні 2018 року Генасамблея ООН прийняла резолюцію про виведення військ РФ з Молдови.