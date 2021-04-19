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Молдова проверит наличие паспортов республики у граждан РФ Петрова и Боширова

Автор: РБК-Украина

Власти Молдовы проверят информацию о наличии молдавского паспорта у РФ Александра Петрова или Руслана Боширова, которых разыскивает полиция Чехии. В соответствующем ведомстве начато внутреннее расследование.

Об этом сообщила пресс-служба Агентства государственных услуг Молдовы.

В ведомстве отметили, что ознакомились с появившейся в СМИ информацией об использовании молдавского паспорта на имя "Николае Попа" и начали внутреннее расследование.

"После завершения расследования ведомство выступит с разъяснениями", - уточнили в агентстве.

Ранее в СМИ появилась информация, что Петров и Боширов во время пребывания в Чехии с 11 по 16 октября 2014 года пользовались также паспортами на имена гражданина Молдовы Николая Попа и гражданина Таджикистана Руслана Табарова.

Напомним, Чешская полиция 17 апреля объявила в розыск двух мужчин с российскими паспортами на имена Александра Петрова и Руслана Боширова, и заявила, что эти люди были в стране за несколько дней до взрыва на чешском складе боеприпасов 2014 году. Чешские правоохранители отметили, что изначально знали о причастности россиян к этим взрывам.

Отметим, Александр Петров и Руслаа Боширов - это псевдонимы двух офицеров российской военной разведки (ГРУ), которых британская прокуратура обвинила в попытке отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом "Новичок" в 2018 году. Позже журналисты выяснили, под этими именами скрывались полковник ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

Власти Чехии 18 апреля заявили, что проинформировали союзников по НАТО и Европейскому союзу о предполагаемой причастности России к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году, и этот вопрос будет рассмотрен на встрече министров иностранных дел ЕС в понедельник.

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