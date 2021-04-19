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Молдова перевірить наявність паспортів республіки у громадян РФ Петрова і Бошірова

Автор: РБК-Україна

Влада Молдови перевірять інформацію про наявність молдавського паспорта у РФ Олександра Петрова або Руслана Бошірова, яких розшукує поліція Чехії. У відповідному відомстві розпочато внутрішнє розслідування.

Про це повідомила прес-служба Агентства державних послуг Молдови.

У відомстві зазначили, що ознайомились з появою в ЗМІ інформації про використання молдавського паспорта на ім'я "Миколу Попа" і почали внутрішнє розслідування.

"Після завершення розслідування відомство виступить з роз'ясненнями", - уточнили в агентстві.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Петров і Бошіров під час перебування в Чехії з 11 по 16 жовтня 2014 року користувалися також паспортами на імена громадянина Молдови Миколи Попа і громадянина Таджикистану Руслана Табарова.

Нагадаємо, Чеська поліція 17 квітня оголосила в розшук двох чоловіків з російськими паспортами на імена Олександра Петрова і Руслана Бошірова, і заявила, що ці люди були в країні за кілька днів до вибуху на чеському складі боєприпасів 2014 році. Чеські правоохоронці відзначили, що спочатку знали про причетність росіян до цих вибухів.

Відзначимо, Олександр Петров і Руслан Бошіров - це псевдоніми двох офіцерів російської військової розвідки (ГРУ), яких британська прокуратура звинуватила у спробі отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії нервово-паралітичним речовиною "Новачок" в 2018 році. Пізніше журналісти з'ясували, під цими іменами ховалися полковник ГРУ Анатолій Чепіга і Олександр Мишкін.

Влада Чехії 18 квітня заявили, що проінформували союзників по НАТО і Європейського союзу про ймовірну причетність Росії до вибуху на складі боєприпасів в 2014 році, і це питання буде розглянуто на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у понеділок.

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