Молдова перевірить наявність паспортів республіки у громадян РФ Петрова і Бошірова

Влада Молдови перевірять інформацію про наявність молдавського паспорта у РФ Олександра Петрова або Руслана Бошірова, яких розшукує поліція Чехії . У відповідному відомстві розпочато внутрішнє розслідування.

У відомстві зазначили, що ознайомились з появою в ЗМІ інформації про використання молдавського паспорта на ім'я "Миколу Попа" і почали внутрішнє розслідування.

"Після завершення розслідування відомство виступить з роз'ясненнями", - уточнили в агентстві.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Петров і Бошіров під час перебування в Чехії з 11 по 16 жовтня 2014 року користувалися також паспортами на імена громадянина Молдови Миколи Попа і громадянина Таджикистану Руслана Табарова.