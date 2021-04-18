В Чехии с самого начала знали о причастности российских террористов к взрывам
Полиция Чехии с самого начала знала о том, что к взрывам в 2014 году причастны шпионы ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига. Об этом же знал и бывший глава чешского МИД, отозванный со своего поста.
Об этом заявил вице-премьер, глава МВД и исполняющий обязанности министра иностранных дел Чехии Ян Гамчек, сообщает "Радио Прага".
При этом он сообщил, эти же лица - объявленные полицией в розыск Александр Петров и Руслан Боширов, которые во время пребывания в Чехии с 11 по 16 октября 2014 года пользовались также паспортами на имена гражданина Молдовы Николая Попа и гражданина Таджикистана Руслана Табарова.
Как заявил Гамчек, лишь после покушения на Юлию и Сергея Скрипалей в Великобритании в Солсбери, стало известно, что речь идет именно о российских агентах.
По мнению вице-премьера, произошедшее в Врбетицах можно расценивать как террористическую атаку.
Кроме того, бывший глава чешского МИД Томаш Петршичек сообщил, что уже раньше знал о подозрениях чешских спецслужб, касающихся причастности сотрудников российского ГРУ к взрывам складов боеприпасов в селении Врбетице в 2014 году.
Петршичек был отозван со своего поста в начале этой недели.
В связи со словами экс-главы МИД вице-премьер Ян Гамсчек подал заявление в полицию. "У меня нет иной возможности. Учитывая слова господина экс-министра, я должен действовать сообразно закону", - сказал он.
Напомним, Чешская полиция 17 апреля объявила в розыск двух мужчин с российскими паспортами на имена Александра Петрова и Руслана Боширова, и заявила что эти люди были в стране за несколько дней до взрыва на чешском складе боеприпасов 2014 году.
Это псевдонимы двух офицеров российской военной разведки (ГРУ), которых британская прокуратура обвинила в попытке отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом "Новичок" в 2018 году. Москва отрицала свою причастность к этому инциденту.
Чешская Республика заявила 18 апреля, что проинформировала союзников по НАТО и Европейскому союзу о предполагаемой причастности России к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году, и этот вопрос будет рассмотрен на встрече министров иностранных дел ЕС в понедельник.