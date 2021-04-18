В Чехии с самого начала знали о причастности российских террористов к взрывам

Полиция Чехии с самого начала знала о том, что к взрывам в 2014 году причастны шпионы ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига . Об этом же знал и бывший глава чешского МИД, отозванный со своего поста.

Об этом заявил вице-премьер, глава МВД и исполняющий обязанности министра иностранных дел Чехии Ян Гамчек, сообщает " Радио Прага ".

При этом он сообщил, эти же лица - объявленные полицией в розыск Александр Петров и Руслан Боширов, которые во время пребывания в Чехии с 11 по 16 октября 2014 года пользовались также паспортами на имена гражданина Молдовы Николая Попа и гражданина Таджикистана Руслана Табарова.

Как заявил Гамчек, лишь после покушения на Юлию и Сергея Скрипалей в Великобритании в Солсбери, стало известно, что речь идет именно о российских агентах.

По мнению вице-премьера, произошедшее в Врбетицах можно расценивать как террористическую атаку.

Кроме того, бывший глава чешского МИД Томаш Петршичек сообщил, что уже раньше знал о подозрениях чешских спецслужб, касающихся причастности сотрудников российского ГРУ к взрывам складов боеприпасов в селении Врбетице в 2014 году.

Петршичек был отозван со своего поста в начале этой недели.

В связи со словами экс-главы МИД вице-премьер Ян Гамсчек подал заявление в полицию. "У меня нет иной возможности. Учитывая слова господина экс-министра, я должен действовать сообразно закону", - сказал он.

