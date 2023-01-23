Молдова проведе навчання на усіх військових полігонах країни

Навчання проходитимуть з 24 січня до 4 лютого, у них візьмуть участь більше ніж 400 військових. У Міністерстві оборони Молдови додали, що навчання відбудуться з використанням військової техніки.

"Мета навчань - оцінити можливості та практичні навички всіх військовослужбовців - і строковиків, і контрактників", - зазначили у міністерстві.

Під час навчань військові виконуватимуть різні завдання з використанням техніки, надаватимуть першу допомогу й відпрацьовуватимуть дії в умовах хімічної атаки.

"Під час навчань колони військових машин переміщатимуться національними дорогами від полігону до полігону, у центральних, північних і південних районах країни. У зв'язку з цим просимо громадян не спекулювати на тему навчань і переміщення військової техніки", - додає пресслужба.

Також зазначається, що навчання ніяк не пов'язані із ситуацією в регіоні та війною в Україні.