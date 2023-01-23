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Молдова проведе навчання на усіх військових полігонах країни

Фото: військові Молдови (army.md)
Автор: Сергій Пишкін

Молдова від завтра розпочне військові навчання, які проходитимуть на усіх полігонах країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місце видання NewsMaker.

Навчання проходитимуть з 24 січня до 4 лютого, у них візьмуть участь більше ніж 400 військових. У Міністерстві оборони Молдови додали, що навчання відбудуться з використанням військової техніки.

"Мета навчань - оцінити можливості та практичні навички всіх військовослужбовців - і строковиків, і контрактників", - зазначили у міністерстві.

Під час навчань військові виконуватимуть різні завдання з використанням техніки, надаватимуть першу допомогу й відпрацьовуватимуть дії в умовах хімічної атаки.

"Під час навчань колони військових машин переміщатимуться національними дорогами від полігону до полігону, у центральних, північних і південних районах країни. У зв'язку з цим просимо громадян не спекулювати на тему навчань і переміщення військової техніки", - додає пресслужба.

Також зазначається, що навчання ніяк не пов'язані із ситуацією в регіоні та війною в Україні.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами міністра закордонних справ Молдови Ніку Попеску, перемога України у війні проти Росії сприятиме виведенню російських окупантів з Придністров'я.

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Молдова