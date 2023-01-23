Молдова проведет учения на всех военных полигонах страны

Учения будут проходить с 24 января по 4 февраля, в них примут участие более 400 военных. В Министерстве обороны Молдовы добавили, что учения пройдут с использованием военной техники.

"Цель учений - оценить возможности и практические навыки всех военнослужащих - и срочников, и контрактников", - отметили в министерстве.

Во время учений военные будут выполнять разные задачи с использованием техники, будут оказывать первую помощь и отрабатывать действия в условиях химической атаки.

"В ходе учений колонны военных машин будут перемещаться по национальным дорогам от полигона к полигону, в центральных, северных и южных районах страны. В связи с этим просим граждан не спекулировать на тему учений и перемещения военной техники", - добавляет пресс-служба.

Также отмечается, что учения никак не связано с ситуацией в регионе и войной в Украине.