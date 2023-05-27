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Молдова продовжила режим надзвичайного стану ще на два місяці

Фото: парламент Молдови підтримав продовження режиму НС у країні (GettyImages)
Автор: Володимир Костирін

Парламент Молдови підтримав на голосуванні продовження режиму надзвичайного стану з 4 червня ще на 60 днів. Такі заходи пов'язані з війною Росії, що триває проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

Як заявив прем'єр-міністр Дорін Речан на засіданні парламенту, необхідність пролонгації режиму обумовлена ризиками та загрозами, що зберігаються, і спрямовані на національну безпеку й енергопостачання країни.

"Прохання продовжити НС мотивоване. Ми маємо зробити це знову. Біля нашого кордону триває війна", - зазначив він.

Молдавські парламентарі ухвалили продовження НС, схваливши відповідну пропозицію уряду, 58 голосами "за". Ініціативу було підтримано лише депутатами від партії "Дія та солідарність" (PAS).

Режим НС у Молдові

У країні запровадили надзвичайний стан на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року, і тепер постійно продовжують.

Під час НП, згідно із законодавством країни, влада має право на:

  • запровадження спеціального режиму в'їзду та виїзду до/з країни
  • може встановити особливий режим використання повітряного простору
  • встановити спеціальний режим пересування Молдовою
  • екстрадувати людей, чия присутність може бути небезпечною для безпеки країни
  • тимчасово евакуювати громадян із зон, що становлять небезпеку, створювати місця тимчасового розміщення для евакуйованих громадян
  • встановлювати спеціальний режим роботи для економічних агентів та держустанов
  • забороняти збори та маніфестації
  • забороняти створення воєнізованих організацій
  • мають право за необхідності проводити раціоналізацію споживання харчових продуктів та предметів першої необхідності
  • можуть за необхідності тимчасово призупиняти постачання газу та електрики питної води
  • можуть приймати рішення, щоб забезпечити населення газом та електроенергією
  • координувати роботу ЗМІ, щоб правильно інформувати населення здійснювати заходи щодо боротьби з фейковими новинами
  • забороняти звільнення працівників
  • змінювати процедуру відставки керівництва економічних агентів та держустанов
  • залучати громадян у роботу на благо суспільства
  • реквізувати майно для боротьби з наслідками ситуації, через яку оголошено НП
  • захищати інфраструктуру
  • керувати потоком мігрантів
  • вчиняти інші необхідні дії
  • отримувати та керувати зовнішньою допомогою на час НС.

Нагадаємо, раніше президент Молдови Травня Санду повідомила, що РФ усіма силами намагається встановити проросійську владу в Молдові, щоб за прикладом Білорусі використати територію країни у війні проти України.

Додамо, що президент України Володимир Зеленський заявляв про перехоплення нашої розвідки російського плану руйнування політичної ситуації в Молдові.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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МолдоваНадзвичайний стан