Молдова продлила режим чрезвычайного положения еще на два месяца

Парламент Молдовы на голосовании поддержал продление режима чрезвычайного положения с 4 июня еще на 60 дней. Такие меры связаны с продолжающейся войной России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.
Как заявил премьер-министр Дорин Речан на заседании парламента, необходимость пролонгации режима обусловлена сохраняющимися рисками и угрозами, которые направлены на национальную безопасность и энергоснабжение страны.
"Просьба продлить ЧП мотивирована. Мы должны сделать это снова. У нашей границы продолжает идти война", - отметил он.
Молдавские парламентарии приняли продление ЧП, одобрив соответствующее предложение правительства, 58 голосами "за". Инициатива была поддержана только депутатами от партии "Действие и солидарность" (PAS).
В стране ввели чрезвычайное положение в самом начале полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года, и теперь постоянно продлевают.
Во время ЧП, согласно законодательству страны, власти имеют право на:
Напомним, ранее президент Молдовы Мая Санду сообщила, что РФ всеми силами пытается установить пророссийские власти в Молдове, чтобы по примеру Беларуси использовать территорию страны в войне против Украины.
Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский заявлял о перехвате нашей разведкой российского плана разрушения политической ситуации в Молдове.
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