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Молдова продлила режим чрезвычайного положения еще на два месяца

Фото: парламент Молдовы поддержал продление режима ЧП в стране (GettyImages)
Автор: Владимир Костырин

Парламент Молдовы на голосовании поддержал продление режима чрезвычайного положения с 4 июня еще на 60 дней. Такие меры связаны с продолжающейся войной России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

Как заявил премьер-министр Дорин Речан на заседании парламента, необходимость пролонгации режима обусловлена сохраняющимися рисками и угрозами, которые направлены на национальную безопасность и энергоснабжение страны.

"Просьба продлить ЧП мотивирована. Мы должны сделать это снова. У нашей границы продолжает идти война", - отметил он.

Молдавские парламентарии приняли продление ЧП, одобрив соответствующее предложение правительства, 58 голосами "за". Инициатива была поддержана только депутатами от партии "Действие и солидарность" (PAS).

Режим ЧП в Молдове

В стране ввели чрезвычайное положение в самом начале полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года, и теперь постоянно продлевают.

Во время ЧП, согласно законодательству страны, власти имеют право на:

  • введение специального режима въезда и выезда в/из страны
  • могут установить особый режим использования воздушного пространства
  • установить специальный режим передвижения по Молдове
  • экстрадировать людей, чье присутствие может быть опасным для безопасности страны
  • временно эвакуировать граждан из зон, которые представляют опасность, создавать места временного размещения для эвакуированных граждан
  • устанавливать специальный режим работы для экономических агентов и госучреждений
  • запрещать собрания и манифестации
  • запрещать создание военизированных организаций
  • имеют право по необходимости проводить рационализацию потребления пищевых продуктов и предметов первой необходимости
  • могут при необходимости временно приостанавливать поставки газа и электричества питьевой воды
  • могут принимать решения, чтобы обеспечить население газом и электроэнергией
  • координировать работу СМИ, чтобы правильно информировать население осуществлять меры по борьбе с фейковыми новостями
  • запрещать увольнение сотрудников
  • изменять процедуру отставки руководства экономических агентов и госучреждений
  • вовлекать граждан в работу на благо общества
  • реквизировать имущество для борьбы с последствиями ситуации, из-за которой объявлено ЧП
  • защищать инфраструктуру
  • управлять потоком мигрантов
  • совершать другие необходимые действия
  • получать и управлять внешней помощью на время ЧП.

Напомним, ранее президент Молдовы Мая Санду сообщила, что РФ всеми силами пытается установить пророссийские власти в Молдове, чтобы по примеру Беларуси использовать территорию страны в войне против Украины.

Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский заявлял о перехвате нашей разведкой российского плана разрушения политической ситуации в Молдове.

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