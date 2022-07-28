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Молдова продлила режим ЧП из-за войны в Украине

Фото: премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Молдавский парламент продлил режим чрезвычайного положения еще на 60 дней из-за войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.

Сообщается, что отсчет новых 6 дней начнется 8 августа. По словам премьер-министра Натальи Гаврилицы, чрезвычайное положение связано также с кризисом в энергетике и необходимостью управления потоками беженцев.

"Логистические связи нарушены. Во многих странах сохраняется риск голода. Цены на энергоресурсы растут, а экономическая ситуация в мире очень тяжелая. Блокирование украинских портов затрагивает наш импорт и экспорт", - добавила она.

Также сообщается, что оппозиция в лице коммунистов и социалистов отказалась голосовать за продление ЧП и покинула зал парламента.

Напомним, ранее Гаврилица выразила обеспокоенность в связи с возможным нападением России на Молдову, если ей удастся захватить Одессу.

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МолдоваВойна России против Украины