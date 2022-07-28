Молдова продовжила режим НС через війну в Україні

Молдавський парламент продовжив режим надзвичайного стану ще на 60 днів через війну Росії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.
Повідомляється, що відлік нових 6 днів розпочнеться 8 серпня. За словами прем'єр-міністра Наталії Гаврилиці, надзвичайний стан пов'язаний також з кризою в енергетиці та необхідністю управління потоками біженців.
"Логістичні зв'язки порушено. У багатьох країнах зберігається ризик голоду. Ціни на енергоресурси ростуть, а економічна ситуація в світі дуже важка. Блокування українських портів зачіпає наш імпорт і експорт", - додала вона.
Також повідомляється, що опозиція в особі комуністів і соціалістів відмовилася голосувати за продовження НС і залишила залу парламенту.
Нагадаємо, раніше Гаврилиця висловила стурбованість у зв'язку з можливим нападом Росії на Молдову, якщо їй вдасться захопити Одесу.
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