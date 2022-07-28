RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Молдова продовжила режим НС через війну в Україні

Фото: прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Молдавський парламент продовжив режим надзвичайного стану ще на 60 днів через війну Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.

Повідомляється, що відлік нових 6 днів розпочнеться 8 серпня. За словами прем'єр-міністра Наталії Гаврилиці, надзвичайний стан пов'язаний також з кризою в енергетиці та необхідністю управління потоками біженців.

"Логістичні зв'язки порушено. У багатьох країнах зберігається ризик голоду. Ціни на енергоресурси ростуть, а економічна ситуація в світі дуже важка. Блокування українських портів зачіпає наш імпорт і експорт", - додала вона.

Також повідомляється, що опозиція в особі комуністів і соціалістів відмовилася голосувати за продовження НС і залишила залу парламенту.

Нагадаємо, раніше Гаврилиця висловила стурбованість у зв'язку з можливим нападом Росії на Молдову, якщо їй вдасться захопити Одесу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МолдоваВійна Росії проти України