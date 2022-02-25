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Молдова приостановила движение поезда Кишинев-Одесса

Автор: Дмитрий Кузнецов

Парламент Молдовы 24 февраля ввел в стране режим чрезвычайного положения (ЧП) на 60 дней из-за вторжения России в Украину. Это решение предусматривает закрытие воздушного пространства и приостановку курсирования поездов Кишинев-Одесса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News Maker.

"Комиссия по ЧП приняла решение: с 24 февраля 2022 года прекращается движение поездов по маршруту Одесса-Кишинев", - приводит издание выдержку из решения комиссии.

Кроме того, принято решение закрыть воздушное пространство страны до 4 марта. Пускать в Молдову граждан Украины будут даже при отсутствии загранпаспорта и сертификата о вакцинации против коронавируса.

При этом продолжится выполнение коммерческих, гуманитарных и почтовых рейсов. Также разрешены перелеты для репатриации граждан и оказания медицинской помощи.

Напомним, в Украине на фоне нападения России основные поезда курсируют по графику, но все основные аэропорты страны закрыты.

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ОдессаМолдоваКишиневВторжение России в Украину