Молдова приостановила движение поезда Кишинев-Одесса

Парламент Молдовы 24 февраля ввел в стране режим чрезвычайного положения (ЧП) на 60 дней из-за вторжения России в Украину . Это решение предусматривает закрытие воздушного пространства и приостановку курсирования поездов Кишинев-Одесса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News Maker .

"Комиссия по ЧП приняла решение: с 24 февраля 2022 года прекращается движение поездов по маршруту Одесса-Кишинев", - приводит издание выдержку из решения комиссии.

Кроме того, принято решение закрыть воздушное пространство страны до 4 марта. Пускать в Молдову граждан Украины будут даже при отсутствии загранпаспорта и сертификата о вакцинации против коронавируса.

При этом продолжится выполнение коммерческих, гуманитарных и почтовых рейсов. Также разрешены перелеты для репатриации граждан и оказания медицинской помощи.