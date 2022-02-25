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Молдова призупинила рух поїзда Кишинів-Одеса

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Кишинів, П'ятниця 25 лютого 2022 03:23
Молдова призупинила рух поїзда Кишинів-Одеса Фото: Молдова призупинила курсування поїзда між Кишиневом і Одесою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Парламент Молдови 24 лютого ввів в країні режим надзвичайного стану (НП) на 60 днів через вторгнення Росії в Україну. Це рішення передбачає закриття повітряного простору і припинення курсування поїздів Кишинів-Одеса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News Maker.

"Комісія з НП прийняла рішення: з 24 лютого 2022 року припиняється рух поїздів за маршрутом Одеса-Кишинів", - наводить видання витяг з рішення комісії.

Крім того, прийнято рішення закрити повітряний простір країни до 4 березня. Пускати в Молдову громадян України будуть навіть за відсутності закордонного паспорта та сертифіката про вакцинацію проти коронавірусу.

При цьому продовжиться виконання комерційних, гуманітарних і поштових рейсів. Також дозволені перельоти для репатріації громадян і надання медичної допомоги.

Нагадавши, в Україні на тлі нападу Росії основні поїзди курсують за графіком, але всі основні аеропорти країни закриті.

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Одеса Молдова Кишинев Вторгнення Росії до України
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