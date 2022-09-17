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Молдова потребует у Приднестровья предоплату за газ, если "Газпром" остановит поставки

Фото: Молдова потребует у Приднестровья предоплату за газ, если "Газпром" остановит поставки (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Если российская компания "Газпром" полностью прекратит поставки газа в Молдову, то Приднестровье будет получать закупленный Кишиневом газ только по предоплате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.

По словам премьер-министра Натальи Гаврилицы, в случае прекращение поставок Приднестровье тоже лишится российского газа и будет получать газ, закупленный "Молдовогазом" на международном рынке.

При этом она отметила, что "Газпром" все еще не сообщил, будет ли он поставлять поставки газ в Молдову после 1 октября.

"У нас есть письма, в которых говорится, что мы должны решить проблему с долгом к 1 октября, мы попросили их продлить срок. Мы призвали к ясности в отношении поставок природного газа и объемов, но ее до сих пор нет. Если собираемся закупать газ на международном рынке или у партнеров, то мы должны заплатить за него авансом. Доставка природного газа на левый берег Днестра без предоплаты невозможна" - сказала Гаврилица.

Отметим, что ранее президент Майя Санду сообщила, что аудит 800 млн долларов исторического долга Молдовы, который "Газпром" требует вернуть, закончат к концу года. Кишинев просил компанию отложить срок представления аудита до 31 мая 2023 года, но "Газпром" требует завершить его до 1 октября.

При этом в августе Молдова заключила контракт с британской и норвежской компаниям на проведение аудита долгов "Молдовагаза". Согласно договору, результаты аудита должны быть готовы к 30 января 2023 года.

Также напомним, что Приднестровье получает российский газ безоплатно, накапливая долг за него.

Напомним, что что молдавское правительство подготовило план на случай непредвиденных действий "Газпрома", который поставляет газ в страну.

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ГазпромРоссийская ФедерацияМолдова