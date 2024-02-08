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Молдова на понад 80% приєдналася до санкцій ЄС проти Росії

Молдова, Четвер 08 лютого 2024 19:46
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Молдова на понад 80% приєдналася до санкцій ЄС проти Росії Архівне фото: міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой (facebook com mihai popsoi)
Автор: Дмитро Браславський

Молдова на більш ніж 80% приєдналася до санкцій Європейського союзу проти Росії. Країна й надалі підтримуватиме обмеження проти Кремля.

Про це заявив міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVR Moldova.

"Була набагато менша частка. Але останнім часом вона зросла. І ми продовжимо звернення, щоб приєднатися до наших європейських партнерів", - сказав Попшой.

Відповідаючи на запитання, чи може Молдова відновити відносини з Росією за нинішньої російської влади, міністр заявив, що в найближчому майбутньому це неможливо.

РФ грубо порушує міжнародне право

"З огляду на сьогоднішній досвід і жахи, що відбуваються в Україні, через варварську, вкрай цинічну війну важко говорити про будь-яке значне поліпшення відносин у найближчому майбутньому", - сказав міністр.

За його словами, Росія грубо порушує міжнародне право і здійснює жахи, подібних до яких не було на європейському континенті з часів Другої світової війни.

"З великим жалем доводиться констатувати, що, якими б дипломатичними ми не були, як би не бажали добра нашим громадянам тут і там, хороших торговельних відносин, на це, на жаль, доведеться почекати. На жахи, що відбуваються в Україні, неможливо закрити очі. Росії та російському суспільству знадобиться надзвичайно багато часу, щоб переварити те, що трапилося", - сказав міністр.

ЄС готує новий пакет санкцій проти РФ

Нагадаємо, Європейський Союз розпочав обговорення нового пакету санкцій, який він має намір затвердити до 24 лютого 2024 року.

На початку лютого ЗМІ повідомляли, що до нового пакету потраплять понад 200 компаній та фізичних осіб.

Згідно з інформацією Reuters, пакет санкцій не міститиме нових обмежень на імпорт російських товарів.

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