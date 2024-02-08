Молдова более чем на 80% присоединилась к санкциям ЕС против России

Молдова на более чем 80% присоединилась к санкциям Европейского союза против России. Страна и в дальнейшем будет поддерживать ограничения против Кремля.

Об этом заявил министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVR Moldova .

"Была гораздо меньшая доля. Но в последнее время она выросла. И мы продолжим обращение, чтобы присоединиться к нашим европейским партнерам", - сказал Попшой.

Отвечая на вопрос, может ли Молдова восстановить отношения с Россией при нынешней российской власти, министр заявил, что в ближайшем будущем это невозможно.

РФ грубо нарушает международное право

"Учитывая сегодняшний опыт и ужасы, происходящие в Украине, из-за варварской, крайне циничной войны трудно говорить о каком-либо значительном улучшении отношений в ближайшем будущем", - сказал министр.

По его словам, Россия грубо нарушает международное право и совершает ужасы, подобных которым не было на европейском континенте со времен Второй мировой войны.

"С большим сожалением приходится констатировать, что, какими бы дипломатическими мы ни были, как бы ни желали добра нашим гражданам здесь и там, хороших торговых отношений, этого, к сожалению, придется подождать. На ужасы, происходящие в Украине, невозможно закрыть глаза. России и российскому обществу понадобится очень много времени, чтобы переварить то, что случилось", - сказал министр.

ЕС готовит новый пакет санкций против РФ

Напомним, Европейский Союз приступил к обсуждению нового пакета санкций, который он намерен утвердить до 24 февраля 2024 года.

В начале февраля СМИ сообщали, что в новый пакет попадут более 200 компаний и физических лиц.

Согласно информации Reuters, пакет санкций не будет содержать новых ограничений на импорт российских товаров.