Молдова отримає 700 млн євро для допомоги українським біженцям

Молдова отримає близько 700 млн євро у вигляді бюджетної підтримки, кредитів та інших форм фінансової допомоги. Таке рішення прийняли учасники конференції донорів, яка пройшла в Берліні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

Кошти Молдова отримає у вигляді бюджетної підтримки, кредитів та інших форм фінансової допомоги. Ці гроші можуть бути використані для допомоги біженцям з України та для допомоги громадянам Молдови, які допомагають українцям. За даними влади Молдови, з початку війни в країну в'їхало понад 360 тис.громадян України, з них понад 90 тис. залишилися в країні.