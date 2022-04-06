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Молдова отримає 700 млн євро для допомоги українським біженцям

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Кишинів, Середа 06 квітня 2022 04:19
Молдова отримає 700 млн євро для допомоги українським біженцям Вокзал Кишинева (Фото: newsmaker.md)
Автор: Константин Широкун

Молдова отримає близько 700 млн євро у вигляді бюджетної підтримки, кредитів та інших форм фінансової допомоги. Таке рішення прийняли учасники конференції донорів, яка пройшла в Берліні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

Кошти Молдова отримає у вигляді бюджетної підтримки, кредитів та інших форм фінансової допомоги. Ці гроші можуть бути використані для допомоги біженцям з України та для допомоги громадянам Молдови, які допомагають українцям. За даними влади Молдови, з початку війни в країну в'їхало понад 360 тис.громадян України, з них понад 90 тис. залишилися в країні.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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