Молдова получила вторую партию COVID-вакцины AstraZeneca от Румынии
Молдова получила от Румынии партию вакцины от коронавируса разработки AstraZeneca. В страну доставили 50 тысяч доз препарата.
Об этом сообщает Newsmaker.md.
Вакцину доставили на грузовиках в субботу из Румынии в Молдову. Президент Молдовы Майя Санду назвала каждую доставленную в страну партию вакцины шансом "остановить эпидемию и вернуться к нормальной жизни".
Месяц назад Румыния передала соседям первую партию этой же вакцины в размере 20 тысяч доз.
В Молдове к воскресенью первую дозу препаратов получили почти 34 тысячи человек.
Напомним, в начале марта Молдова получила вакцину в рамках механизма COVAX для вакцинации 14,4 тысяч человек. Украина ждет в рамках этой системы 117 тысяч доз вакцины Pfizer, а позже - около 1,7 миллиона доз AstraZeneca.
Отметим, что на 28 марта в Украине привили почти 197 тысяч человек.