Молдова отримала другу партію COVID-вакцини AstraZeneca від Румунії

Молдова отримала від Румунії партію вакцини від коронавіруса розробки AstraZeneca. В країну доставили 50 тисяч доз препарату.

Про це повідомляє Newsmaker.md.

Вакцину доставили на вантажівках в суботу з Румунії в Молдову. Президент Молдови Майя Санду назвала кожну доставлену в країну партію вакцини шансом "зупинити епідемію і повернутися до нормального життя".

Місяць тому Румунія передала сусідам першу партію цієї ж вакцини в розмірі 20 тисяч доз.

У Молдові до неділі першу дозу препаратів отримали майже 34 тисячі осіб.