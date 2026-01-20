Молдова починає вихід із СНД: уряд денонсує ключові угоди

Рішення уряду

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой повідомив, що уряд запустив процес денонсації базових документів СНД, що фактично означає припинення членства республіки в організації.

Серед документів - Статут СНД, підписаний 22 січня 1993 року в Мінську, Угода про заснування СНД від 8 грудня 1991 року і Додаток до неї від 22 грудня того ж року.

Коментар міністра

"Республіка Молдова більше не буде офіційним членом СНД. І цей процес уже почався. Ми нещодавно ухвалили це рішення, почався процес затвердження, і на початку нової сесії парламенту документи про денонсацію цих угод надійдуть до законодавців", - підкреслив Попшой.

Етапи та терміни

Міністр уточнив, що завершення процедури в уряді очікується до середини лютого, після чого остаточне рішення розглядатиме парламент.

За словами Попшоя, Молдова підписала близько 283 угод у рамках СНД, з яких 71 вже денонсовано, а ще близько 60 перебувають у процесі денонсації.

Практична значущість

Більшість угод, за словами міністра, застаріли і не мають практичного значення, багато з них раніше були відхилені іншими членами СНД без наслідків.

При цьому Молдова залишає за собою право зберігати ті договори, які приносять економічну вигоду і не суперечать курсу на євроінтеграцію.