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Молдова планирует ограничить импорт украинского зерна

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Украина, Суббота 06 мая 2023 17:16
Молдова планирует ограничить импорт украинского зерна Фото: Молдова планирует ограничить импорт украинского зерна (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Молдова планирует присоединиться к решению ЕС о введении временных ограничений на импорт зерна из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News Maker.

Сегодня, 6 мая, Министр сельского хозяйства Николай Сольский встретился со своим молдавским коллегой Владимиром Болей.

Минсельхоз Молдовы сообщил, что Боля рассказал Сольскому о намерении Молдовы присоединиться к решению ЕС ввести временные ограничения на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины.

"Количество отечественного зерна на складах большое, что оказывает давление на фермеров. Они обеспокоены тем, что у них не будет места для нового урожая. При этом динамика экспорта зерна снижается, выросли расходы на логистику и обвалились цены на международных биржах. Нашим фермерам необходимо использовать свои запасы зерна и готовиться к новому сельскохозяйственному году", - заявил молдавский министр.

Он заявил, что для Молдовы важен конструктивный диалог с украинскими властями, и о том, что они открыты для обсуждения дальнейших шагов для решения проблем фермеров обоих народов.

Напомним, мы сообщали, что пять стран ЕС потребуют от Еврокомиссии продления запрета импорта зерна из Украины.

Ранее Еврокомиссия запретила импорт отдельных украинских продуктов в пять стран ЕС.

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