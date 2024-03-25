Молдова планує допомагати Україні ловити ухилянтів у Придністровському регіоні, - глава МВС

"Очевидно, що всі намагаються врятувати свої життя, і здебільшого люди, які незаконно перетинають державні кордони, - це чоловіки віком від 18 до 60 років", - заявив він.

За словами міністра, значною мірою українські ухилянти використовують Придністровський регіон

"Практично щотижня ми проводимо одну-дві операції з боротьби та ліквідації різних схем, організованих на території Молдови або громадянами Республіки Молдова, або громадянами Молдови спільно з громадянами України", - заявив Ефрос.

Він зазначив, що у Кишинева також є деякі фільтри на маршрутах, що йдуть із придністровського регіону.

"Ми намагаємося встановити тісніший зв'язок із нашими українськими колегами й особисто обговорювали з міністром внутрішніх справ України питання щодо відновлення спільного патрулювання в придністровському регіоні з українського боку. Це дасть змогу запобігти і запобігти нелегальній міграції", - заявив міністр.

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Після повномасштабного вторгнення російських терористів в Україні ввели воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон.

При цьому передбачено низку винятків. Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або "допомогти" іншим втекти з країни за грошову винагороду.

Наприклад, нещодавно прикордонники затримали двох "спринетрів", які не змогли подолати протитранспортний рів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.